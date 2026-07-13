Entisen brittiministerin murhatutkinnassa tapahtui käänne.
Entisen brittipoliitikon Ann Widdecomben murhatutkintaa johtaa nyt Britannian terrorisminvastainen poliisi, kertoi BBC maanantaina.
Terrorisminvastaisen yksikön mukaan tapauksessa oli tullut ilmi "uutta tietoa ja todistusaineistoa".
Aiemmin poliisi on sanonut, ettei poliittiseen tai terroristiseen motiiviin ole viitteitä.
Kuva Rotherhamista Etelä-Yorkshiresta, jossa poliisi otti aiemmin kiinni 28-vuotiaan brittimiehen epäiltynä teosta./All Over Press
78-vuotias Widdecombe löydettiin kuolleena kotoaan torstaina. Poliisin mukaan Widdecombella oli vakavia vammoja.
Poliisit ottivat kiinni 28-vuotiaan brittimiehen lauantaina epäiltynä teosta.
Lue lisää: Tämä oli viimeinen viesti, jonka ex-brittipoliitikko Ann Widdecombe lähetti ennen kuolemaansa
Uusi kiinniotto entisen ministerin murhatutkinnassa Britanniassa
Entisen ministerin kuolemasta murhatutkinta Britanniassa