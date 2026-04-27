Huhtikuun alussa tapahtunutta Helsingin Roihuvuoren autokatospaloa tutkitaan törkeänä vahingontekona.
Kolmea nuorta miestä epäillään törkeästä vahingonteosta liittyen huhtikuun 4. tapahtuneeseen Roihuvuoren autokatospaloon.
Kahdeksan autoa tuhoutui autokatospalossa.
Poliisi sai tutkinnan aikana vihjeen siitä, että alueella liikku tapahtuma-aikaan nuoria, joilla saattoi olla osallisuutta asiaan.
Poliisi sai esitutkinnassaan selville nuorten henkilöllisyyden. Teosta epäillään kolmea nuorta miestä. Nuorin epäillystä on 14-vuotias ja kaksi muuta ovat 16-vuotiaita.
Nuorten kuulustelut ovat kesken.
Lue myös: Helsingin Roihuvuoren autopalo ei syttynyt sähköautosta, kyse ehkä teknisestä viasta
Silminnäkijä Helsingin suuresta autopalosta: Valtavat liekit, poksahtelua ja paljon savua
Poliisilta lisätietoa Roihuvuoren tuhoisasta autopalosta
Palon syttymistavasta käsitys
Poliisi ei kerro tarkempaa syttymistapaa tiedotteessa, mutta sanoo että siihen ei liittynyt palavat nesteet eivätkä ilotulitteet.
– Esitutkinnassa ilmi tulleiden tietojen perusteella tulipalo on syttynyt yhdessä katokseen pysäköidystä autoista nuorten toiminnan seurauksena, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario tiedotteessa.