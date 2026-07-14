Tapahtuneesta selvittiin materiaalisilla vahingoilla.
Auto törmäsi kaupan seinään Munkkivuoressa tiistaina.
K-supermarket Munkin kauppias Pauli Jaakola kertoo MTV Uutisille, että tapaus sattui neljän jälkeen iltapäivällä.
Jaakolan mukaan henkilö oli autollaan parkkiin tullessaan jostain syystä törmännyt kaupan seinään.
– Inhimillinen vahinko, hän sanoo.
Kauppias ei tiedä tarkempia syitä.
Seinäsokkeli ja ikkuna antoivat törmäyksen voimasta periksi. Kylmäkaluste työntyi eteenpäin, minkä seurauksena tuotteita putosi ja tuhoutui jonkin verran.
Tapahtuneesta selvittiin materiaalisilla vahingoilla. Kellekään ei käynyt mitään.
– Siinä mielessä kaikki hyvin, hän sanoo.
Jaakola kertoi MTV Uutisille puoli seitsemän jälkeen illalla, että jäljet on nyt siivottu. Kyseistä kylmälaitetta korjataan myöhemmin.
Näin poliisi kommentoi
Jaakola kertoo, että poliisi kävi paikalla tekemänsä omat tutkimuksensa.
Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisille tuli hieman iltapäiväneljän jälkeen kyseisen kaltainen tehtävä. Kyseessä oli henkilöauto.
Tapahtumasta kirjattiin rikosilmoitus törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Törmäyksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.