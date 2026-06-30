Ylöjärven ja Malmin kaapelivaurioiden tutkinta siirtyi keskusrikospoliisille, koska vahingonteot kohdistuivat yhteiskunnallisesti merkittäviin kohteisiin. Hybridivaikuttamista ei voida sulkea pois.

Keskusrikospoliisi kertoi tänään tutkivansa kahta erillistä tietoliikennekaapelien katkaisutapausta. Ensimmäinen niistä tapahtui Ylöjärvellä juhannusaattona ja toinen viime perjantaina Helsingissä Malmilla.

– Sinänsä kyse on kahdesta erillisestä saman luontoisesta tapauksesta, joilla on vain ajallinen yhteys, kertoo MTV:lle Malmin tapauksen tutkinnanjohtaja Jussi Huhta-aho KRP:stä.

Jutut on keskitetty KRP:hen, koska niissä on kyse yhteiskunnallisesti merkittävien kohteiden ympärillä tapahtuvasta vahingoittamisesta. Tällä hetkellä kummassakaan tapauksessa ei ole viitteitä siitä, että taustalla olisi esimerkiksi valtiollinen toimija.

– Kohde on kriittistä infraa, joten totta kai pyrimme selvittämään, mitkä teon vaikuttimet ovat. Hybridivaikuttamista ei voida sulkea pois, mutta mitään viitteitä sellaisesta ei ole tässä vaiheessa, kertoo MTV:lle Ylöjärven tapauksen tutkinnanjohtaja Jussi Luoto.

Huhta-ahon mukaan on kuitenkin syytä selvittää kaapelirikkojen mahdollinen yhteys muihin vastaaviin tapauksiin.

– Muutaman viime vuoden otannalla näitä kaapeleiden vahingoittamisia on tapahtunut sekä maalla että merellä, Huhta-aho toteaa.

Lue aiempi juttu: Junaliikenne ja tietoliikenne sekaisin: Kahden kaapelivaurion tutkinta siirtyi Keskusrikospoliisille

Tahallisia tekoja

Ylöjärven ja Malmin kaapelirikot tapahtuivat viikon välein. Kummassakaan tapauksessa ei poliisin mukaan kyse voi olla vahingosta.