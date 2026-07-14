Garden Helsinki -hanke on herättänyt runsaasti kritiikkiä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiistää valehdelleensa Garden Helsinki -hankkeen työllisyysvaikutuksista.
Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja areenahankkeen työllisyysvaikutuksista.
STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta.
Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa.
Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta.