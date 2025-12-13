Asianajaja, entinen esteratsastaja Christopher Wegelius on kuollut 81-vuotiaana, kertoo Hevosurheilu.
Asian vahvistaa lehdelle Wegeliuksen sisar. Hän kertoo, että Wegelius oli ollut kuukausia sairaalahoidossa ja kuoli keskiviikkona.
Wegelius muistetaan erityisesti entisen Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin (SKOP) pääjohtajana.
SKOP oli keskeisessä roolissa Suomen pankkikriisissä 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Wegelius oli SKOP:n pääjohtaja, kun Suomen Pankki otti kriisiytyneen keskuspankin haltuunsa.
Wegelius tunnetaan myös menestyksekkäänä esteratsastajana. Hän edusti Suomea Moskovan olympialaisissa vuonna 1980.