Salonojan johtaman säätiön miljoonaomaisuudesta on löytynyt epäselvyyksiä.
Miljoonaperijä ja liikemies Jussi Salonoja, 49, on saanut syytteen törkeästä kavalluksesta.
Etelä-Suomen syyttäjäalueen erikoissyyttäjä Timo Haikonen vahvistaa syytteen MTV Uutisille.
– Tarkemmat tiedot haastehakemuksesta tulevat julkisiksi vasta käsittelyn alkaessa käräjäoikeudessa, Haikonen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.
Syytteestä ensimmäisenä uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan Salonojan johtaman säätiön miljoonaomaisuutta epäillään siirtyneen laittomasti lähipiirille.
Salonoja kiistää syytteen.
– Kuten jo aikaisemmin kommentoin tapausta, näiden rahojen siirtoon ei ole liittynyt minkäänlaisia laittomia tarkoitusperiä, Salonoja kommentoi Ilta-Sanomille.
Salonoja on asunut jo vuosia Thaimaassa. Hän nousi vuosituhannen alussa julkisuuteen saatuaan noin 100 miljoonan euron perinnön isosedältään, elintarvikeyhtiö HK:n perustajalta Erkki Salonojalta.