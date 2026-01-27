Danske Bankin mobiili- ja verkkopankissa esiintyy tällä hetkellä häiriöitä.
Danske Bank on nurin eikä kirjautuminen pankkipalveluihin tällä hetkellä onnistu.
Yrittäessään kirjautua Danske Bankin verkkopankkiin tai mobiilipankkiin, palvelu kertoo, että "jokin meni vikaan".
Downdetector-palvelun mukaan vikailmoituksia alkoi sadella kello 12.30 alkaen ja tähän mennessä niitä on tullut jo satoja.
Danske Bank kommentoi sosiaalisessa mediassa korjaavansa vikaa parhaillaan ja pahoittelevansa tilanteesta aiheutunutta harmia.