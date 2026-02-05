Nainen peitteli rikoksia väärillä asiakirjoilla ja jatkoi rikoksia yli vuosikymmenen.

Vaasalainen pankin työntekijä kavalsi pankin asiakkailta yli 300 000 euroa.

Nainen työskenteli toimihenkilönä Länsirannikon Osuuspankissa ja oli tehtävässään vienyt pankin iäkkäiltä asiakkailta yhteensä noin 306 000 euroa. Rikos kohdistui viiteen iäkkääseen pankin asiakkaaseen, joista eräältä nyttemmin menehtyneeltä naiselta oli viety 180 000 euroa.

Rikokset tapahtuivat yli kymmenen vuoden ajanjaksolla vuosina 2012–2023.

Vei rahat ja peitti jälkensä väärillä tiliotteilla

Nainen oli siirtänyt asiakkaiden varoja pankin pääkassatilille, josta oli nostanut ne käteisellä itselleen. Hän myös siirteli asiakkaiden varoja omille ja lähipiirinsä tileille. Asiakkaiden tileiltä varoja siirrettiin myös muiden asiakkaiden tileille, joista nainen otti rahat käyttöönsä. Hän lisäksi maksoi asiakkaiden tileiltä omia ja lähipiirinsä laskuja.

Nainen oli rahojen viemisen lisäksi peitellyt tekojaan laatimalla sisällöltään vääriä tiliotteita ja muita, muun muassa jäämistöoikeudellisia asiakirjoja. Hän myös esti asiakirjojen toimittamista asiakkaille poistamalla heiltä järjestelmästä tiliotteen toimituksen ja ohjaamalla näiden tilien asiakaspostituksia pankin konttoriin.

Oikeus piti tekoa suunnitelmallisena ja poikkeuksellisen moitittavana.

Naisen tunnustamiset eivät pelastaneet vankilalta

Nainen tunnusti tekonsa jo ensimmäisessä kuulustelussa. Koska naisen toiminta kevensi ja nopeutti oikeudenkäyntiä merkittävästi, päätyi käräjäoikeus alentamaan naisen tuomiota viidellä kuukaudella.

Vuonna 1970 syntynyt Kirsi Anneli Martin tuomittiin 2 vuoden 4 kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä kavalluksesta.

Hän pyysi oikeutta huomioimaan rangaistuksessa sen, että tapahtunut aiheutti hänelle merkittävää vahinkoa sosiaaliseen elämään, työelämään ja muille elämän osa-alueille. Oikeus kuitenkin katsoi, että tällä ei ole merkitystä tuomiolle.

– Kyseiset seikat eivät kuitenkaan ole sellaisia poikkeuksellisia tai ennakoimattomia seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon lieventävänä seikkana rangaistusta määrättäessä.

Pankki joutui selvittämään rikosta satoja tunteja

Käräjäoikeuden tuomiosta ei käy ilmi, miten naisen vuosikymmenen jatkunut rikos oli viimein paljastunut, mutta siitä käy ilmi, että rikoksen selvittely vei pitkään.

Pankin toimitusjohtaja kuvaili selvitystyön olleen erittäin työläs ja työmäärän olleen poikkeuksellinen.

Pankki on muun muassa joutunut osoittamaan yhden työntekijän selvittämään asiaa kokopäiväisesti. Sen mukaan pelkästään tämä henkilö oli selvitellyt tapahtumia 338 työtunnin ajan. Pankin mukaan kaikkinensa asian selvittely vaati 599 tunnin työt. Oikeus katsoi, että euroiksi muutettuna pankille aiheutui rikoksen selvittelystä 23 960 euron kulut.

– Selvittelykulut ovat aiheutuneet Martinin tekoajaltaan yli kymmenen vuotta kestäneen tahallisen rikoksen johdosta ja että Martin on nimenomaisesti myös peitellyt menettelyään muun muassa väärentämällä asiakirjoja, ei korvausvelvollisuutta voida pitää kohtuuttomana, tuomiossa todetaan.

Nainen määrättiin maksamaan takaisin korkoineen hänen viemänsä runsaat 306 000 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhreille viemiensä summien korot, joista tuli kymmenien tuhansien eurojen lasku. Tämän päälle tulivat selvittelykulut ja lukuisien tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut.