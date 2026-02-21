Ruotsin hiihdon kirkkain tähtiurheilija Frida Karlsson ei osallistu naisten 50 kilometrin kilpailuun sunnuntaina.
Karlsson on kipeä. Hän julkaisi lauantaina illalla Instagramissa olevansa kuumeessa. Karlssonin flunssaoireista kerrottiin jo eilen.
Aftonbladetin mukaan Ruotsin hiihtomaajoukkue tiedotti hetki Karlssonin oman sosiaalisen median julkaisun jälkeen, että hiihtotähti ei osallistu sunnuntaina 50 kilometrin kilpailuun.
Karlsson olisi ollut ennakkosuosikkeja sunnuntain kilpailussa. Hän voitti Milanossa yhdistelmäkilpailun ja 10 kilometrin vapaan olympiakullat. Joukkueviestissä Karlsson oli mukana hopeatiimissä.
Naisten 50 kilometrin kisa alkaa sunnuntaina klo 12.