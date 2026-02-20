Paavo Nogene on luotsannut Tallinkia kahdeksan vuotta. Konsernin hallintoneuvosto aloittaa uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.
Varustamokonserni Tallinkin toimitusjohtaja Paavo Nogene jättää tehtävänsä tänä keväänä. Nogene sanoo yhtiön tiedotteessa, että jokaisen johtajan on arvioitava, tuoko hän edelleen lisäarvoa yhtiölle vai voiko hänestä tulla este tulevalle kehitykselle. Hänen mukaansa nyt on aika luovuttaa kapula seuraavalle johtajalle.
Nogene on luotsannut Tallinkia kahdeksan vuotta.
Konsernin hallintoneuvosto aloittaa uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.