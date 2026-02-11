Palkansaajapuolen ehdottaman nimen täytyy kelvata myös työnantajapuolelle, ja peukaloa on sieltä näytetty myös alaspäin. Politiikan ja talouden toimittaja Juha Kaija analysoi tilannetta valtakunnansovittelijan valinnassa.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran kausi päättyy elokuussa, mutta uusi nimi pyritään sopimaan jo hyvissä ajoin eli lähiviikkoina. Sajavaara ei hae jatkokautta.

Työmarkkinajärjestöjen käytäntönä on, että sovittelija valitaan vuoroin palkansaaja- ja työnantajapuolelta.

Nykyinen valtakunnansovittelija Anu Sajavaara tuli työnantajapuolelta Palvelualojen työnantajaliitto Paltasta. Myös edellinen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala oli työnantajapuolen valinta. Piekkala tuli tehtävään Kirkon työmarkkinalaitoksesta. Valintavuoro säilyi kuitenkin Piekkalan jälkeen työnantajapuolella, koska Piekkala ei hakenut jatkokautta.

Nyt siis valtakunnansovittelijan valitsevat palkansaajakeskusjärjestöt, jotka pyrkivät pääsemään keskenään yhteisymmärrykseen ehdotettavasta henkilöstä.

SAK:n ehdokas vahvoilla

Vahvoilla tehtävään on SAK:n ehdokas Nikolas Elomaa. Elomaa on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, ja hän työskentelee tällä hetkellä Finanssivalvonnassa.

Elomaa ei ole työskennellyt työmarkkinapuolella yli kymmeneen vuoteen, mikä on herättänyt pohdintaa. Hän toimi 2009–2013 edunvalvontajohtajana SAK:ssa, josta hän siirtyi työeläkelaitosten etujärjestöön Telaan.

Esitettävän ehdokkaan täytyy sopia myös toiselle puolelle, ja työnantajapuolella Elomaa hyväksytään.

Korkeasti koulutettujen Akava on ajanut tehtävään varapuheenjohtajaansa Jussi Junnia. Junni toimii tällä hetkellä toiminnanjohtajana AKI-liitoissa, joka on Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen teologiliiton liittoyhteisö.

Junnilla olisi ainakin koulutuksensa puolesta hyvät edellytykset työriitojen ratkaisemiseen, sillä hänellä on korkeakoulututkinto esimerkiksi oikeustieteestä, psykologiasta ja teologiasta. MTV Uutisten tietojen mukaan Junni ei kuitenkaan työnantajapuolelle käy.

Spekulaatioissa on ollut esillä myös STTK:laisen Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman nimi.

Palkansaajakeskusjärjestöjen ehdotusta uudeksi valtakunnansovittelijaksi odotetaan lähiviikkoina. Lopullisesti päätöksen siunaavat työministeri Matias Marttinen (kok.) ja maan hallitus.