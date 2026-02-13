Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen ehdotus on MTV Uutisten tietojen mukaan tarkoitus esitellä työnantajapuolelle jo ensi viikolla.

MTV Uutisten tietojen mukaan uudeksi valtakunnansovittelijaksi on nousemassa Nikolas Elomaa.

Elomaa sopii MTV Uutisten tietojen mukaan myös työnantajapuolelle.

Nikolas Elomaa oli palkansaajakeskusjärjestö SAK:n ehdotus tehtävään. Elomaa on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, ja hän työskentelee tällä hetkellä Finanssivalvonnassa.

Elomaa toimi 2009–2013 edunvalvontajohtajana SAK:ssa, josta hän siirtyi työeläkelaitosten etujärjestöön Telaan. Elomaa oli ehdolla kuntavaaleissa 2021 Porvoossa SDP:n ehdokkaana.

Akavan ehdokas ei käynyt työnantajapuolelle

Perinteen mukaisesti valtakunnansovittelija valitaan vuoroin palkansaaja- ja vuoroin työnantajapuolelta, ja nyt on palkansaajapuolen vuoro.

Nykyisen valtakunnansovittelijan Anu Sajavaaran kausi päättyy elokuussa, eikä hän ole hakemassa jatkokautta.