Ruotsin pääministeri Olof Palme murhattiin vuonna 1986 Tukholman keskustassa.

Olof Palmen murhaa on tutkittu laajasti, mutta vielä neljänkymmenen vuoden jälkeen ketään ei ole tuomittu teosta. Tapaus on yksi Ruotsin tunnetuimmista ja ratkaisemattomista rikoksista.

Expressen uutisoi, että Uusi DNA-analyysi Palmen käyttämästä ulkotakista voisi ratkaista mysteerin. Lehden mukaan useat Palme-tutkintaan osallistuneet poliisit uskovat ratkaisun löytyvän juurikin takista.

Palmen takki nousi jälleen esiin joulukuussa syyttäjän todettua, että aiemmin murhasta epäiltyä Stig Engströmiä vastaan ei ole ollut riittävästi todisteita.

Todistajat kertoivat nähneensä murhaajan laittavan kätensä Olof Palmen oikealle olkapäälle ennen kuin tämä kaatui. Poliisi on toivonut löytävänsä takista DNA:ta, joka on peräisin murhaajalta.

Expressen paljasti kesällä, että Olof Palmen vaatteet oli luovutettu heidän pojilleen. Tämä herätti hämmästystä asiantuntijoissa, sillä nykyään voidaan analysoida hyvin pieniäkin DNA-näytteitä ja näytteitä, jossa eri DNA:ta on keskenään sekaisin.

Palmen pojat säilyttävät nykyään takkia salaisessa paikassa, mutta ovat avoimia vaatteen uudelleentutkimukselle. Poikien mukaan tutkimus olisi tehtävä poliisin valvonnassa.

Linköpingin kansallisella rikosteknologisella keskuksella on entuudestaan hallussaan takista otettuja DNA-näytteitä. Kyseistä DNA:ta voitaisiin myös tutkia aiempaa tarkemmilla menetelmillä uudessa tutkimuksessa.



Oikeustieteellisen genetiikan professori Marie Allen Uppsalan yliopistosta toteaa, että uuden tutkimuksen avulla olisi mielenkiintoista sulkea pois epäilyksen alaisia henkilöitä.

