Tapani Pohjala oli paikalla, kun Jugoslavian sota alkoi ja Matti Nykänen voitti mäkiviikot – 35 vuoden uutisuralle mahtui myös presidentillinen hevossiittolavierailu

Tapani ”Tappi” Pohjala, 63, on tuttu mies MTV Uutisten katsojille, vaikka suurin osa hänen reilut 35 vuotta kestäneestä urastaan Maikkarilla on tapahtunut kulisseissa. Etenkin viime vuodet Pohjala on toiminut päällikkötehtävissä ja vain nimi on vilahtanut uutisten lopputeksteissä.

Kymmenen uutisista se alkoi

Ruutukasvojen näkemistä jonotettiin

"Nyt riittää vain yksi tviitti"

– Toistakymmentä vuotta sitten monet päätoimittajat intoilivat sosiaalisesta mediasta ja siitä, miten hienoa on sen mukanaan tuoma kansalaisjournalismi. Se on kuitenkin osoittautunut myös vaaralliseksi asiaksi.

Iso uutinen on usein huono uutinen

Pohjala arvelee, että isoista uutisaiheista uusin on myös ehkä hänen uransa suurin. Korona on Pohjalan mukaan myös yksi syy siihen, että hän päätti jäädä eläkkeelle juuri nyt.

Jugoslavian sota kosketti läheltä

Matti Nykäsen poismeno kosketti

Presidentillisiä siitoksia

Myrskyn silmässä Australiassa

– Vaikka olen työskennellyt usein hyvin surullisten asioiden kanssa, työ on ollut myös hirveän hauskaa. Paljon on ollut tullut myös lunta tupaan eikä palaute aina ole ollut kovin tyydyttävää, mutta minulle on ollut helppoa myös unohtaa se. Kun on voinut palautteen antajalle sanoa puhelun lopuksi, kiitos mielipiteestäsi, se on ollut siinä.