Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin valinta Euroopan keskuspankki EKP:n varapääjohtajaksi näyttää epätodennäköiseltä.
Muun muassa Reutersin mukaan EU-parlamentin raha- ja talousvaliokunta olisi suosittanut neuvostolle EKP:n varapääjohtajaksi kahta nimeä: Latvian Martins Kazaksia ja Portugalin Mario Centenoa. Molemmat ovat Rehnin tapaan maidensa keskuspankkien johtajia.
Valiokunnan koordinaattorit haastattelivat keskiviikkona Rehnin ja viisi muuta ehdolla olevaa miestä.
Vasemmistoryhmän edustaja, europarlamentaarikko Jussi Saramo (vas.) kommentoi medioiden julkaisemaa tietoa sanomalla, että myös muille ehdokkaille löytyi kannatusta.
– Oli myös muita ehdokkaita, jotka saivat paljon kannatusta, mutta eivät aivan riittävästi, esimerkiksi suomalaisia kiinnostava Olli Rehn. Itse olisin mielelläni nähnyt Rehninkin jatkossa, Saramo sanoo STT:lle.
Hän lisää, että tilanne voi vielä muuttua prosessin edetessä, eikä neuvoston tarvitse noudattaa esitystä.
Varsinaisen ehdokkaan valitsevat euromaiden valtiovarainministerit kokouksessaan ensi maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Eurooppa-neuvosto.