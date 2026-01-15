Hän lisää, että tilanne voi vielä muuttua prosessin edetessä, eikä neuvoston tarvitse noudattaa esitystä.

Muun muassa Reutersin mukaan EU-parlamentin raha- ja talousvaliokunta olisi suosittanut neuvostolle EKP:n varapääjohtajaksi kahta nimeä: Latvian Martins Kazaksia ja Portugalin M ario Centenoa . Molemmat ovat Rehnin tapaan maidensa keskuspankkien johtajia.

Valiokunnan näkemyksellä on painoarvoa

Tärkeintä on rahapoliittinen ymmärrys

– Kun nyt tämä viime kertainen suuri inflaatio johtui Venäjän sodasta ja pakotteista, niin voiko siihen edes rahapolitiikalla vaikuttaa, jos hinnat nousevat välttämättömyyshyödykkeen tarjonnan äkillisen supistumisen takia, Saramo pohtii.