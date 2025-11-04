Suomen Pankin pääjohtaja arvioi MTV Uutisille, että hänen kokemuksensa riittäisi Euroopan keskuspankin varapääjohtajan paikalle. Valinnan tekee Eurooppa-neuvosto.
Pitkän uran politiikassa ja keskuspankkitehtävissä tehnyt Olli Rehn sanoo, että hänellä on innostusta ryhtyä Euroopan keskuspankin (EKP) varapääjohtajaksi, mikäli hänet valittaisiin tehtävään.
– Olen saanut kannustusta ja yhteydenottoja ympäri Eurooppaa asettua ehdolle, Rehn sanoo.
Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että hallitus aikoo esittää Suomen Pankin pääjohtajana toimivaa Rehniä EKP:n varapääjohtajaksi. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi kannattavansa Rehnin valintaa tehtävään.
Lopullisen päätöksen tekee Eurooppa-neuvosto
Rehn sanoo ajattelevansa, että hänellä on sopiva kokemus ja vahvaa motivaatiota varapääjohtajan paikalle. Tehtävä olisi hänelle selvästi mieluisa, sillä Mikkelin Palloilijoissa SM-tasolla perannut Rehn intoutuu kommentoimaan aihetta jalkapallotermein.
– EKP:n varapääjohtajan rooli on luottopakin homma tai keskikentän rakentajan tehtävä, jonka pitää pystyä sekä puolustamaan, rakentamaan peliä että tekemään myöskin maaleja, hän sanoo.