Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn varoittaa osakemarkkinoiden mahdollisesta ylikuumenemisesta, kertoo Helsingin Sanomat.
Rehnin mukaan tällä hetkellä on ilmeinen riski, että osakemarkkinoilla tapahtuisi korjausliike, eli keskeiset osakeindeksit heikkenisivät lyhyessä ajassa yli kymmenen prosenttia.
Rehn arvioi HS:lle, että osakkeiden arvot ovat Yhdysvaltojen tekoälybuumin takia sangen korkealla suhteessa reaalitalouden kehitykseen ja yritysten tuloksiin.
Ylikuumenemisesta on varoittanut myös esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.