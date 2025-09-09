Olkiluoto 2:n sähköntuotanto jatkuu matalammalla teholla vuoden 2027 huoltoon asti

Olkiluoto AOP
Julkaistu 09.09.2025 21:07

MTV UUTISET – STT

Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktorin sähköntuotanto jatkuu alhaisemmalla teholla vuoden 2027 vuosihuoltoon asti, kertoo Teollisuuden Voima (TVO). 

Aiemmin TVO sanoi, että rajoituksen odotetaan kestävän ensi vuoden vuosihuoltoihin asti.

Rajoitettua tehoa käytetään generaattorin vararoottorin vikaantumisriskin pienentämiseksi. 

Täysin uuden roottorin odotetaan saapuvan Olkiluotoon vuoden 2027 vuosihuoltoon mennessä.

Olkiluoto 2:n sähköntuotanto keskeytettiin 15. huhtikuuta. TVO:n mukaan syynä oli turbiinilaitoksen generaattorilla havaittu kosteuden nousu. 

Tuotantokatkon aikana laitosyksikön generaattorin roottori vaihdettiin vararoottoriin.

Lue myös: Tuulivoimalinjaus huolestuttaa energia-alalla: "Iso merkitys siihen, mikä sähkön hinta on"

Lisää aiheesta:

Olkiluoto 2 palasi sähköntuotantoon rajoitetulla tehollaOlkiluoto 2:n paluu sähköntuotantoon aikaistuuOlkiluodon kakkosreaktori käyntiin rajoitettuna ensi kuussa: Roottorin vikaantumisen riskiä halutaan pienentääOlkiluodon kakkosreaktorin sähköntuotanto keskeytettiinOlkiluoto 2:n sähköntuotanto palaa täydelle teholleOlkiluoto 2 palasi sähköntuotantoon – tehoa alennettaneen kuukausiksi
OlkiluotoYdinvoimaEnergiaSähköTalous

Tuoreimmat aiheesta

Olkiluoto