Olkiluoto 2:n sähköntuotanto jatkuu matalammalla teholla vuoden 2027 huoltoon asti

Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktorin sähköntuotanto jatkuu alhaisemmalla teholla vuoden 2027 vuosihuoltoon asti, kertoo Teollisuuden Voima (TVO).
Aiemmin TVO sanoi, että rajoituksen odotetaan kestävän ensi vuoden vuosihuoltoihin asti.
Rajoitettua tehoa käytetään generaattorin vararoottorin vikaantumisriskin pienentämiseksi.
Täysin uuden roottorin odotetaan saapuvan Olkiluotoon vuoden 2027 vuosihuoltoon mennessä.
Olkiluoto 2:n sähköntuotanto keskeytettiin 15. huhtikuuta. TVO:n mukaan syynä oli turbiinilaitoksen generaattorilla havaittu kosteuden nousu.
Tuotantokatkon aikana laitosyksikön generaattorin roottori vaihdettiin vararoottoriin.