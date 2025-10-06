Eurajoella Olkiluodon satamaan saapunutta Scanlark-rahtialusta oli vastassa mittava viranomaisoperaatio, kertoo Satakunnan Kansa (SK) Alus oli aiemmin viime kuussa pysäytetty Saksassa Kielin kanavassa vakoiluepäilyjen vuoksi.
Satakunnan Kansan mukaan alusta olivat satamassa vastassa poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli.
Olkiluodon saarella sijaitsee myös Teollisuuden Voiman ydinvoimalaitos, jossa on kolme ydinreaktoria.
Scanlark-alus purjehtii Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla.
Viime viikolla operaatio Haminassa
Viime viikon maanantaina Suomenlahden merivartiosto teki Haminan satamassa alustarkastuksen Oslo Carrier 3 -alukselle. Aluksessa ei merivartioston mukaan havaittu poikkeamia.
Asiasta kertoi tiistaina Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä.
Oslo Carrier 3 -alus on esimerkiksi Helsingin Sanomien mukaan liitetty Tanskan lentoliikennettä häirinneisiin lennokkihavaintoihin.
Oslo Carrier 3 purjehtii Portugalin lipun alla.