Otkes tutkii Ajoksen satama-altaassa tapahtunutta öljyvuotoa.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) aloittaa turvallisuustutkinnan tapauksesta, jossa tuhansia litroja polttoainetta valui mereen Kemissä.



Jäänmurtajahinaajasta pääsi Ajoksen satama-altaaseen noin 10 000 litraa kevyttä polttoöljyä helmikuun puolivälissä.



Tutkinta keskittyy öljyvuodon tapahtumaketjun, torjuntatoimien ja viranomaisten yhteistyökäytäntöjen selvittämiseen sekä lupa- ja valvontaviranomaisten toimintaan.



Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen ja uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy.