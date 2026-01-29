Oliver Solbergia nostettiin rohkeasti jo MM-rallin suurimmaksi mestarisuosikiksi MTV Urheilun Pikataival-väiteosiossa ruotsalaisen Monte Carlossa ajaman ykkössijan jälkeen. Asiantuntijat Riku Tahko ja Jari Ketomaa toppuuttelivat odotuksia.

Solberg ajoi sensaatiomaiseen voittoon Monte Carlon äärihaastavissa olosuhteissa viime viikonloppuna.

24-vuotiaan ruotsalaisen saldo Toyotan Rally1-kalustolla on hulppea: kaksi kisaa, kaksi voittoa. Ensimmäinen tuli viime kesänä Viron soralla.

Pikataival-osiossa Solbergista heitettiin ilmoille kova väite.

– On paljon sanottua, että hän olisi suurin mestarisuosikki. Kyllähän siellä kokemus puhuu. Kova kilpailija siihen hän on, ja hän nosti itsensä vahvojen (ehdokkaiden) joukkoon, ei siinä mitään, asiantuntija Riku Tahko aloittaa.

Tahko muistuttaa, että Solbergilla on helmikuussa Ruotsissa edessään uusia haasteita: Hän varjelee MM-johtoaan ja lähtee ensimmäisenä autona reitille.

– Kun hän pystyy kaikki ne haasteet oppimaan ja selättämään, hän on vahvoilla.

Toinen asiantuntija Jari Ketomaa nostaa esiin skenaarion, joka saattaa olla järkytys Solbergille Ruotsissa. Kuuntele keskustelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!