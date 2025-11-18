



Pete Lattu muistelee viimeistä kohtaamistaan Olga Temosen kanssa – huumorintaju säilyi loppuun saakka Pete Lattu muistaa Olga Temosen valovoimaisena ystävänä. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 18.11.2025 15:12 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Pete Lattu muistelee ystäväänsä Olga Temosta lämmöllä. Vastoin odotuksia he eivät tavanneet toisiaan Salatuissa elämissä. Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Pete Lattu muistelee Olga Temosta MTV Uutisten haastattelussa. Temonen kuoli 17. marraskuuta 47-vuotiaana aivosyöpään. Lattu järkyttyi kuullessaan ystävänsä poismenosta. – Kyllähän se oli pysäyttävää, kun se uutinen lävähti silmien eteen. Vaikka tämä ei valitettavasti yllättänyt, niin kyllä se silti järkyttää. Lattu sanoo.





Olga Temonen näytteli Noora Autiota Salatuissa elämissä vuosina 2007–2008, syksyllä 2009, keväällä 2010 ja syksyllä 2017.

Vastoin odotuksia Pete Lattu ja Olga Temonen eivät tavanneet toisiaan Salatuissa elämissä.

– Muistan, että olimme yhdessä tekemässä erästä radiomainosta vuonna 2013, kun sain kuulla, että hänkin on ollut mukana sarjassa. Olin itse ollut silloin juuri tauolla sarjasta. Se huvitti meitä silloin suuresti.

– Toki sitten myöhemmin olimme jonkin pätkän siellä yhtä aikaakin, mikä oli tietenkin hauskaa, mutta harmikseni en päässyt hänen kanssaan samoihin kohtauksiin.

Temonen ja Lattu tutustuivat toisiinsa Helsingin Ylioppilasteatterissa 2000-luvun taitteessa. Vaikka he eivät päässeet aina näkemään säännöllisesti, säilyi yhteys ja ystävyys aivan loppuun saakka.

– Hän perusti perheen Tuukan kanssa, ja minä sitten taas omalla osaltani. Siinä oli sellainen vaihe, kun molemmilla oli hyvin pieniä lapsia ja asuttiin eri puolilla Suomea, että emme juurikaan olleet tekemisissä. Sitten, kun lapset kasvoivat, tapasimme taas ja huomasimme, että meillähän on ihan samanikäiset lapset.

Lattu perheineen kävi usein Iitissä Olgan ja Tuukan luona ja välillä Temoset vierailivat Latun mökillä Puumalassa. Joskus he viettivät yhdessä uutta vuottakin.

Viimeisen kerran Lattu tapasi Olgan kesän lopulla. Lattu kävi Olgan perustamassa pitseriassa syömässä.

– Silloin Olga vielä käveli ihan itse ja eikä hänellä ollut puheen kanssakaan ongelmia. Hän oli vielä töissä siellä ravintolassaan. Hän klenkkasi siinä jalkaansa ja minä idioottina tietysti kysyin, että hei, mikä sinun jalassasi on. Hän sitten katsoi minua vähän hitaasti ja tokaisi, että no syöpä, mitäs muuta. Häneltä löytyi huumorintajua vaikeassakin tilanteessa, Lattu muistelee.

Hänen muistaa Olga Temosen valovoimaisena ja erityisen yritteliäänä ja aikaansaavana persoona.

– Hänessä oli jotain sellaista vangitsevaa. Hänestä huokui sellainen valoisuus ja optimismi sekä järjettömän kova yritteliäisyys. Hänellä oli aina energiaa ryhtyä kaikenlaisiin projekteihin ja vieläpä saattaa ne päätökseen. Tuukallahan on samaa ominaisuutta. Se vaatii yli‑inhimillisiä onnistuksia tehdä omalla budjetilla tuommoinen määrä elokuvia, että ei voi kuin hattua nostaa ja katsoa ihaillen, Lattu sanoo.

Hänen ajatuksensa ovat erityisesti Olgan ja Tuukan lapsissa ja tietysti myös Tuukassa.

– Tämä on varmasti todella kova paikka läheisille. Valtavasti voimia ja mitä suurimmat osanotot omasta ja perheeni puolesta heille kaikille.