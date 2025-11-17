Olga ja Tuukka Temonen nähtiin viimeistä kertaa MTV:n televisiohaastattelussa maaliskuussa 2025.

Näyttelijä Olga Temonen menehtyi maanantaina 17. marraskuuta sairastettuaan noin kahden vuoden ajan aivosyöpää. Temosen perhe ilmoitti kuolemasta sosiaalisessa mediassa.

Temonen oli kuollessaan 47-vuotias. Alkujaan Temonen sai aivosyöpädiagnoosin vuonna 2023. Kasvain sijaitsi paikassa, jota ei voitu leikata.

Olga ja Tuukka Temosen viimeiseksi yhteiseksi televisiohaastatteluksi MTV:llä jäi vuoden 2025 maaliskuun Jussi-gaalan punaisella matolla tehty haastattelu.

Tuolloin Temonen kertoi olleensa tuolloin menossa taas Saksaan hoitoihin. Hän kertoi myös hoitojen tulosten olleen lupaavia.

– Hyvältä näyttää kaikin puolin. Ei ole uusiutunut ja on ihan pieni tihru enää jäljellä kasvainta. Kaikki on tosi hyvin, Temonen kuvaili tilannettaan.

Lue myös: Olga Temosen kuolinilmoitus täyttyi surunvalitteluista

Saksassa Temonen sai sähköterapiaa, jollaista ei ole saatavilla Suomessa tiukemman lainsäädännön takia. Temonen itsekin kuvaili hoidon olleen vaihtoehtoista.

Tuukka Temonen puolestaan kuvaili tuohon aikaan, että haastavista ajoista huolimatta kulunut vuosi oli ollut elämänsä paras.

– Vietetään ehkä sellaista parhainta aikaa mitä meidän elämässä nyt on. Miten ihmeellistä se onkaan, Tuukka Temonen totesi.

– Se yhdistää tosi paljon. Molemmilla on semmoinen yhteinen päämäärä, että tämä asia muuttuu hyväksi. Me ollaan tässä kimpassa ja mennään loppuun asti näin, ohjaaja jatkoi.