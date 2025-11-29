Näyttelijä Olga Temosen siunaustilaisuus järjestetään Iitin kirkossa lauantaina. Tilaisuus on avain.
MTV on paikalla seuraamassa Olga Temosen siunaustilaisuutta Iitin kirkon ulkopuolella ennen siunaustilaisuuden alkamista. Siunaustilaisuus alkaa kello 13.30.
Tilaisuus on avoin ja Helsingin Sanomissa julkaistussa kuolinilmoituksessa kerrottiin sen olevan "ystäville, työkavereille ja kaikille muille, joita Olga on elämänsä aikana koskettanut."
Temosen leski Tuukka Temonen kertoi Ilta-Sanomille, että tilaisuudessa kuullaan useita puheita ja lehden mukaan tilaisuuteen on saapumassa paljon ihmisiä.
Temosen siunaa pariskunnan vihkipappi Lassi Alinen.
– Jokainen saa oman hetkensä jättää kukat. Jokainen laskee omat kukkansa vapaasti tullessaan kirkkoon. Ei ole tiettyä kukkaa, mutta Olga tykkäsi kaikesta punaisesta, Tuukka Temonen kertoi Ilta-Sanomille.
Tilaisuuteen osallistuvia on pyydetty pukeutumaan iloisen värikkäästi hänen hengessään.
Temosen arkkua ei kanneta ulos kirkosta vaan hautaustoimisto siirtää arkun ja Temonen viedään tuhkattavasti.
Temonen kuoli syöpään 47-vuotiaana 17. marraskuuta. Temosen aivokasvaimen kerrotaan uusiutuneen toukokuussa.
– Olga nukkui pois perheensä ympäröimänä, levollisesti ja suuren rakkauden vallitessa, Instagram-päivityksessä kerrottiin.