Näyttelijä Olga Temonen on kuollut 47-vuotiaana. Asia selviää hänen henkilökohtaiselta Instagram-tililtään.

– Olga Temonen siirtyi ajasta ikuisen idän niityille, tänään kotonaan Iitissä 17.11.2025 kello 9.26. Olgan aivokasvain uusiutui toukokuussa, ja vaikka hän teki kaikkensa, syöpä ei tällä kertaa ollut voitettavissa. Olga nukkui pois perheensä ympäröimänä, levollisesti ja suuren rakkauden vallitessa, päivityksessä kerrotaan.

– Jäämme kaipaamaan Olgan lämpöä, rakkautta ja kauneutta. Olgan perintö elää niin hänen lapsissaan, kuin lukemattomissa TV- ja elokuvatöissä ja hänen perustamassa ravintola Rehtorissa. Olga elää ikuisesti sydämissämme, kunnes jälleen kohtaamme.

Kirjoituksen ovat allekirjoittaneet Temosen puoliso elokuvaohjaaja Tuukka Temonen sekä perheen lapset Helga, Hilma, Torsti ja Janita.