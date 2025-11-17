Juuri nyt Avaa

– Salatut elämät -sarjan tuotanto ja näyttelijäkollegat ottivat murheellisena vastaan uutisen Olga Temosen poismenosta. Sarjassa työskentelee paljon ihmisiä, jotka tunsivat Olgan pitkään.

Alkujaan Temonen tuli tunnetuksi Salatut elämät -sarjan myötä, jossa hän aloitti näyttelijänä vuonna 2007 Noora Aution roolissa.

Temonen menehtyi maanantaina 17. marraskuuta 47-vuotiaana. Hän sairasti noin kahden vuoden ajan aivosyöpää, jota ei pystytty leikkaamaan.

Uutinen näyttelijä Olga Temosen kuolemasta on otettu murheellisena vastaan suomalaisissa televisio- ja elokuvapiireissä.

Tuukka Temosen

ohjaamissa

Teit meistä kauniin

,

Valmentaja

sekä

Aika jonka sain.

Olga ja Tuukka Temonen menivät naimisiin vuonna 2008 ja heidän perheeseensä kuuluvat lisäksi lapset Helga, Hilma, Torsti ja Janita.