Olga Temonen tuli alkujaan tunnetuksi Salatut elämät -näyttelijänä.
Uutinen näyttelijä Olga Temosen kuolemasta on otettu murheellisena vastaan suomalaisissa televisio- ja elokuvapiireissä.
Temonen menehtyi maanantaina 17. marraskuuta 47-vuotiaana. Hän sairasti noin kahden vuoden ajan aivosyöpää, jota ei pystytty leikkaamaan.
Alkujaan Temonen tuli tunnetuksi Salatut elämät -sarjan myötä, jossa hän aloitti näyttelijänä vuonna 2007 Noora Aution roolissa.
Salkkareiden tuotanto julkaisi omalla Instagram-tilillään osanottonsa Temosen poismenon johdosta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
– Salatut elämät -sarjan tuotanto ja näyttelijäkollegat ottivat murheellisena vastaan uutisen Olga Temosen poismenosta. Sarjassa työskentelee paljon ihmisiä, jotka tunsivat Olgan pitkään.
– Haluamme esittää koko yhteisömme nimissä lämpimän osanoton Olgan perheelle, julkaisussa lukee.
Olga Temonen nähtiin Salkkareissa viimeistä kertaa vuonna 2017, jolloin Noora Autio teki viimeisen piipahduksensa sarjaan.
Urallaan Temonen näytteli useissa muissa televisiosarjoissa, kuten Syke sekä Harjunpää. Hänet nähtiin myös valkokankailla monissa elokuvissa, kuten puolisonsa