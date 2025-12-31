Keräsimme kokoon tunnettuja ihmisiä, jotka siirtyivät ajasta ikuisuuteen vuonna 2025.

Vuonna 2025 Suomessa pysähdyttiin lukuisiin suru-uutisiin tunnettujen ihmisten poismenosta.

MTV Uutiset kokosi listan, ketä suomalaisia tähtiä muistettiin vuonna 2025.

Sulevi Peltola

Näyttelijä Sulevi Peltola vuonna 2006.

Näyttelijä Sulevi Peltola kuoli 78-vuotiaana pitkäaikaiseen sairauteen tammikuussa.

Peltola näytteli uransa aikana useissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Suomalaisten mieliin hän on jäänyt muun muassa Onni Partasen roolista Ylen esittämässä draamasarjassa Kotikatu.

Gugi Kokljuschkin

Musiikkineuvos Gugi Kokljuschkin menehtyi 77-vuotiaana maaliskuussa. Uransa Kokljuschkin aloitti alunperin jo 1960-luvulla Topmost-yhtyeen jäsenenä ja ehti luoda pitkän uran suomalaisessa musiikkibisneksessä.

Hannu Karpo

Toimittaja Hannu Karpo nukkui pois 18. maaliskuuta 83-vuotiaana. Hän menehtyi äkillisen sairauskohtauksen seurauksena. Hannu Karpo muistetaan muun muassa suositusta Karpolla on asiaa -sarjasta, joka esitettiin MTV:llä.

Ohjelmaa esitettiin televisiossa vuosina 1983–2007. Karpo toi ohjelmassaan esiin yhteiskunnassa epäoikeudenmukaisesti kohdeltuja ihmiskohtaloita. Ohjelmaa tehtiin MTV:lle yli 800 jaksoa.

Tapani Kansa

Iskelmälaulaja Tapani Kansa menehtyi äkillisesti tiistaina 25. maaliskuuta 76-vuotiaana. Kansan puoliso Nina af Enehjelm kertoi miehen menehtyneen sappirakkoleikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin.

Kansan suurimpia hittejä olivat R-A-K-A-S, Delilah ja Äidin pikkupoika.

Marko Lämsä

Tangokuningas Marko Lämsä menehtyi huhtikuussa 47-vuotiaana. Lämsä kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 2006. Hän kilpaili The Voice of Finland -ohjelmassa vuonna 2019. Lämsä työskenteli myös Viking Linen laivoilla musiikki-isäntänä. Viime vuosina hän työskenteli myös personal trainerina.

Taina Elg

Taina Elg on voittanut Golden Globe -palkinnon kahdesti 1950-luvun lopulla.Credit: Album / Alamy Stock Photo

Suomen ensimmäiseksi Hollywood-tähdeksi kuvailtu Taina Elg, 95, kuoli 15. toukokuuta Helsingissä. Näyttelijänä Elg debytoi vuonna 1955 Lana Turnerin tähdittämässä Tuhlaajapoika-elokuvassa. Rooli toi Golden Globe -palkinnon sarjassa lupaavin ulkomainen naisnäyttelijä.

Elg pokkasi Yhdysvalloissa myös toisen Golden Globen, ja teatteriuraltaan hän sai arvostetun Tony-palkinnon.

Chrisse Johansson

Sanoittaja Chrisse Johansson on menehtyi 77-vuotiaana. Fuengirola.fi -sivustolla kerrottiin Johanssonin kerrotaan kuolleen kotonaan Lahdessa vaikeaan sairauteen.

Aiemmin tänä keväänä Johanssonin uraa kunnioitettiin Emma-gaalassa myöntämällä tälle Musiikkituottajien hallituksen toimesta Erikois-Emman. Vuonna 2013 Johansson palkittiin Juha Vainion Rahaston tunnustuspalkinnolla.

Iskelmämusiikin parissa urallaan erityisesti työskennelleen Johanssonin kynästä lähtivät muun muassa kappaleet Vasten auringon siltaa sekä Paloma Blanca (Katri Helena) ja R-A-K-A-S (Tapani Kansa).

Eero Raittinen

Laulaja ja rumpali Eero Raittinen kuoli 80-vuotiaana. Raittinen aloitti levytysuransa 15-vuotiaana yhdessä veljensä Jussi Raittisen kanssa.

Aluksi hän soitti rumpuja The Soundsissa ja The Esquiresissa 1960-luvun alussa. Eero ja Jussi & The Boys -yhtye perustettiin vuonna 1964. Raittisen tunnetuimpia levytyksiä ovat kappaleet Vanha Holvikirkko vuodelta 1968 ja Toivotaan toivotaan vuodelta 1970.

Aaro Teikari

Ex Tuuttiz ja Tuuttimörkö -taiteilijanimillä musiikkia tehnyt rap-artisti Aaro Teikari kuoli marraskuussa. Teikari esiintyi Tuuttimörkö-nimellä vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen hän on käyttänyt taiteilijanimeä Ex Tuuttiz. Lisäksi hän esitti elektronista musiikkia nimellä Aaro DiCosta muun muassa MadMaxMattel-yhtyeessä.

Tomi Alatalo

Näyttelijä Tomi Alatalo menehtyi sunnuntaina 21. syyskuuta 44-vuotiaana. Alatalo tiedetään muun muassa rooleistaan elokuvissa Hytti nro 6, Metsäjätti sekä Love Records – Anna mulle lovee.

Alatalo näytteli myös esimerkiksi sarjoissa Munkkivuori, Queen of Fucking Everything sekä Toinen tuleminen.

Elina Salo

Näyttelijä Elina Salo, 89, kuoli marraskuussa. Salo esiintyi urallaan lukuisissa elokuvissa, televisio-ohjelmissa sekä näytelmissä. Hänet muistetaan muun muassa Komisario Palmu -elokuvista sekä monista Aki Kaurismäen elokuvista.

Lisäksi Salo antoi äänen rakastetulle Pikku Myylle Muumilaakson tarinat -sarjassa sekä Muumipeikko ja pyrstötähti -elokuvassa.

Eila Roine

Marraskuussa 94-vuotiaana menehtynyt Eila Roine ehti työskennellä Tampereen Työväen Teatterissa yli 45 vuotta, ja samaan taloon hän palasi eläkkeeltäkin vielä useampaan kertaan.

Televisiossa Roine nousi koko kansan tuntemaksi jo varhain Heikki ja Kaija -sarjan myötä. Vuodesta 1997 alkaen hän juonsi Yle TV2:n Pikku Kakkosta aina vuoteen 2013 asti.

Lasse Norres

Viihdealan yrittäjä Lasse Norres kuoli 73-vuotiaana 14. marraskuuta. Norres kertoi 29. lokakuuta Helsingin Sanomissa olevansa parantumattomasti sairas ja että hänellä on elinaikaa vain joitakin kuukausia jäljellä.

Musiikin ja viihteen monitoimimies tuli aikanaan tunnetuksi Dingo-yhtyeen managerina.

Olga Temonen

Olga Temonen menehtyi 47-vuotiaana 17. marraskuuta. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi vuosina 2007-2010 Salatut elämät -sarjan Noora Autiona.

Vuoden 2023 lopulla Olga Temonen kertoi julkisesti saaneensa diagnoosin aivokasvaimesta.

Urallaan Temonen näytteli Salatut elämät -sarjan lisäksi muun muassa sarjoissa Syke ja Harjunpää. Valkokankailla hänet nähtiin useissa puolisonsa ohjaamissa elokuvissa, kuten Aika jonka sain, Valmentaja sekä Teit meistä kauniin.

Pate Mustajärvi

Popeda-yhtyeestä tunnettu Pauli ”Pate” Mustajärvi kuoli 69-vuotiaana 26. joulukuuta. Mustajärvi sairasti syöpää. Hän oli Popedan perustajajäsen ja toimi yhtyeen vokalistina 46 vuoden ajan toissa vuoteen asti.