73-vuotias, reipas kävelytyylinen ja tummiin pukeutunut nainen on ollut kateissa Jyväskylässä useamman tunnin.

Jyväskylässä on kateissa 73-vuotias nainen. Poliisin mukaan naisella on reipas kävelytyyli. Hän on ollut kateissa useamman tunnin.

Nainen on 170 senttimetriä pitkä ja hänellä on yllään tumma toppatakki sekä vanha pipo, jossa punaista ja mustaa. Jalassaan hänellä on mahdollisesti rusehtavat housut ja mustat Kuoma-merkkiset kengät.

Poliisi pyytää soittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.

Jos olet nähnyt tätä naista, niin soita hätänumeroon.Poliisi / MTV