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Oletko grower vai shower? Ero erektiossa paljastaa – "Ei uskoisi, että olisi sen kokoinen seisokissa"

Grower- ja shower-ilmiötä on myös tutkittu. Kuvituskuva. Shutterstock

Julkaistu 8 minuuttia sitten

Penikset voidaan erektion perusteella jakaa kahteen joukkoon. Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa "Ron Snake" kertoo pitävänsä penistään "hämäävänä". – Todella pienen näköinen, ettei uskoisi, että olisi sen kokoinen seisokissa, hän kertoo. Taiteilijanimeä Ron Snake käyttävä mies kertoo ison peniksen haasteista Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa.MTV Miehellä onkin niin kutsuttu grower-penis. Grower eli "kasvattaja" viittaa penikseen, jonka koko kasvaa merkittävästi erektiossa lepotilaan verrattuna. Shower eli "esittelijä" sitä vastoin viittaa penikseen, joka ei kasva merkittävästi kiihottumisen aikana, mutta on kohtuullisen kookas jo lepotilassa ollessaan. Vuonna 2023 espanjalaiset urologit julkaisivat aiheeseen liittyvän tutkimuksen. Urologit tutkivat lepoasennossa ja erektiossa olevien penisten kokoeroja selvittääkseen, onko suurin osa niistä growereita vai showereita. Lue myös:

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Suurin osa growereita

Tutkimusta varten 225 miehelle tehtiin ultraäänitutkimus heidän penistensä ollessa lepotilassa ja erektiossa.

Tulosten mukaan keskimääräinen penis on 42 prosenttia suurempi erektiossa kuin lepotilassa.

Jos penis kasvoi enemmän kuin 56 prosenttia erektion aikana, kategorisoitiin se groweriksi, ja jos koko kasvoi erektiossa vähemmän kuin 31 prosenttia, kategorisoitiin se showeriksi.

24 prosentilla kohderyhmän miehistä oli grower-penis ja 25 prosentilla oli shower-penis.

Suurin osa eli 51 prosenttia tutkituista miehistä kuului harmaalle alueelle näiden kahden joukon väliin.

Tutkimusta johtaneen Manuel Alonso-Isan mukaan tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä iän, painon, tupakointitottumusten tai muiden myötävaikuttajien ja peniksen kasvun välillä.

Miksi tieto koosta on tärkeää?

Shower-kategoriassa penisten keskipituudeksi mitattiin 11,3 senttimetriä levossa.

Grower-penikset olivat levossa keskimitaltaan noin 8,8 senttimetriä.

Penisten kokojen välillä ei ollut merkittävää eroa erektiossa.

Asian ytimessä.doc: Mul on iso Poikkeuksellisen avoimessa dokumentissa suomalaismiehet kertovat elämästään ison peniksen kanssa. Seksivaikeuksia, sopimattomia kondomeja ja vaatteita, häpeää ja pelkoa kiusaamisesta. Dokumentaristi Jere Silfstén uppoutuu aiheeseen, josta usein vitsaillaan, mutta johon liittyy monia ihmissuhteisiin ja arkeen vaikuttavia haittoja. 23:00 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Penisten jakaminen kahteen kategoriaan näin ronskisti voi vaikuttaa turhalta tai pinnalliselta. Tutkijoiden mukaan tieto on kuitenkin tärkeä urologeille, joiden on hyvä tietää, voiko potilaan penis reagoida kosketukseen kasvamalla, kun sille tehdään lääketieteellisiä toimenpiteitä.

– On tärkeää pystyä ennustamaan potilaan peniksen käyttäytymistä, koska yleensä tapaamisten aikana penis on lepotilassa. Jos penis kasvaa paljon erektiossa, se voi tarkoittaa erilaista kirurgista lähestymistapaa kuin heille, joiden penis ei kasva niin paljon, selitti Alonso-Isa tiedotteessa.

Peniksen koosta ei pitäisi olla huolissaan

Euroopan urologian yhdistyksen puolesta kommentoineen belgialaisen professori ja urologi Maarten Albersenin mukaan sillä, onko penis grower vai shower, on tuskin mitään lääketieteellistä merkitystä.

Hänen mukaansa miehille sillä on kuitenkin psykologista merkitystä.

– Tämä on yleinen huolenaihe potilaittemme keskuudessa. Miesten tulisi olla huolissaan vain, jos he kokevat erektiohäiriöitä, ei niinkään siitä, minkä kokoinen penis on erektiossa, Albersen kertoi tiedotteessa.

Espanjalainen tutkimus julkaistiin vähän sen jälkeen, kun Stanfordin yliopiston tutkimus puolestaan selvitti, että penisten keskipituus on kasvanut noin 24 prosentilla viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana.

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Hannakaisa Taskinen MTV Uutiset Hannakaisa "Hanski" Taskinen työskentelee MTV Uutisissa lifestyle-tuottajana.

Mitä eroa on grower- ja shower-peniksillä? | MTV Uutiset