– Todella pienen näköinen, ettei uskoisi, että olisi sen kokoinen seisokissa, hän kertoo.
Taiteilijanimeä Ron Snake käyttävä mies kertoo ison peniksen haasteista Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa.MTV
Miehellä onkin niin kutsuttu grower-penis.
Grower eli "kasvattaja" viittaa penikseen, jonka koko kasvaa merkittävästi erektiossa lepotilaan verrattuna.
Shower eli "esittelijä" sitä vastoin viittaa penikseen, joka ei kasva merkittävästi kiihottumisen aikana, mutta on kohtuullisen kookas jo lepotilassa ollessaan.
Vuonna 2023 espanjalaiset urologit julkaisivat aiheeseen liittyvän tutkimuksen. Urologit tutkivat lepoasennossa ja erektiossa olevien penisten kokoeroja selvittääkseen, onko suurin osa niistä growereita vai showereita.
Poikkeuksellisen avoimessa dokumentissa suomalaismiehet kertovat elämästään ison peniksen kanssa. Seksivaikeuksia, sopimattomia kondomeja ja vaatteita, häpeää ja pelkoa kiusaamisesta.
Dokumentaristi Jere Silfstén uppoutuu aiheeseen, josta usein vitsaillaan, mutta johon liittyy monia ihmissuhteisiin ja arkeen vaikuttavia haittoja.
23:00Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.
Penisten jakaminen kahteen kategoriaan näin ronskisti voi vaikuttaa turhalta tai pinnalliselta. Tutkijoiden mukaan tieto on kuitenkin tärkeä urologeille, joiden on hyvä tietää, voiko potilaan penis reagoida kosketukseen kasvamalla, kun sille tehdään lääketieteellisiä toimenpiteitä.
– On tärkeää pystyä ennustamaan potilaan peniksen käyttäytymistä, koska yleensä tapaamisten aikana penis on lepotilassa. Jos penis kasvaa paljon erektiossa, se voi tarkoittaa erilaista kirurgista lähestymistapaa kuin heille, joiden penis ei kasva niin paljon, selitti Alonso-Isa tiedotteessa.
Peniksen koosta ei pitäisi olla huolissaan
Euroopan urologian yhdistyksen puolesta kommentoineen belgialaisen professori ja urologi Maarten Albersenin mukaan sillä, onko penis grower vai shower, on tuskin mitään lääketieteellistä merkitystä.
Hänen mukaansa miehille sillä on kuitenkin psykologista merkitystä.
– Tämä on yleinen huolenaihe potilaittemme keskuudessa. Miesten tulisi olla huolissaan vain, jos he kokevat erektiohäiriöitä, ei niinkään siitä, minkä kokoinen penis on erektiossa, Albersen kertoi tiedotteessa.