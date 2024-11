Erektiohäiriö voi aiheuttaa jopa työkyvyttömyyttä: "Olen nähnyt sadoittain sellaisia potilaita"

Erektiohäiriödiagnoosien määrä on kasvanut koko Suomessa . Erektiohäiriöt ovatkin tuttu ongelma monelle miehelle.

Epidemiologisten tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että erektiohäiriön esiintyvyys on lisääntynyt noin 2,5-kertaiseksi vuosien 2010 ja 2020 välillä nimenomaan nuorilla miehillä, kertoi kliinisen fysiologian erikoislääkäri, kliininen seksologi ja seksuaalilääketieteen asiantuntija Juhana Piha uuden erektiohäiriön hoitoon tarkoitetun lääkinnällisen Erexon-tuotteen lanseerausinfossa.

Millaiset asiat vaikuttavat erektiokykyyn?

Ravitsemus

Uni

– Hyvä uni on tärkeää, Piha totesi.

Liikunta

– Tiedetään, että runsaasti liikkuvilla ihmisillä erektiöhäiriöiden esiintyvyys on vain noin 40 prosenttia siitä, mikä se on vähän liikkuvilla. Liikunta on hyvä ehkäisykeino erektiohäiriön kehittymiseen.