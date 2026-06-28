Plastiikkakirurgi kertoo, että peniksen suurennos on "rutiinileikkaus".
Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa Juhani kertoo, että voisi luopua "terskan verran" peniksensä pituudesta.
"Ron Snake" puolestaan myöntää joskus pohtineensa peniksensä pidentämistä kasvattaakseen erektiossa kookkaan peniksensä kokoa myös lepotilassa.
Peniksen kokoon liittyvää epävarmuutta saatetaankin ratkoa myös plastiikkakirurgin pakeilla. Pienennysleikkauksia ei kuitenkaan tehdä, kertoo plastiikkakirurgian erikoislääkäri Riikka Veltheim.
– Penis on niin herkkä anatominen yksikkö, eli ei voida poistaa tai lyhentää. Se olisi mahdottomuus. Riskit ovat liian suuret, että siihen tulisi jotain vaurioita.
Sen sijaan peniksen suurentaminen on "rutiinileikkaus".
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Riikka Veltheim toimittaja Jere Silfstenin haastattelussa.MTV
Veltheim arvelee vastaanotollaan käyvän noin kaksikymmentä penistään suurentavaa potilasta vuodessa. Eniten tehdään peniksen paksunnoksia.