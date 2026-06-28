– Penis on niin herkkä anatominen yksikkö, eli ei voida poistaa tai lyhentää. Se olisi mahdottomuus. Riskit ovat liian suuret, että siihen tulisi jotain vaurioita.

– Eli annetaan penikselle volyymiä eri tavoilla, ja sitä voidaan tehdä joko omalla rasvalla, jos sitä löytyy, tai sitten täyteaineilla, hän selittää.