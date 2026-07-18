Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari on tiukentanut otettaan Viron MM-rallin voitosta lauantain huoltotauon jälkeen.
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Pajari on voittanut kaikki erikoiskoetta lauantain huoltotauon jälkeen. Ja erot ovat olleet merkittäviä: EK12:n voitto tuli 4,0 sekunnin erolla, EK13:lla marginaali oli 3,3 sekuntia ja sen jälkeen 1,1 sekuntia.
Kilpailussa peräti 12 pätkää voittanut Pajari johtaa nyt toisena olevaa Toyotan Oliver Solbergia 25,8 sekunnilla.
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Neljän erikoiskokeen päässä oleva MM-osakilpailuvoitto olisi Pajarille uran ensimmäinen.
Seuraava ek starttaa kello 19.05.
Juttua päivitetty 14. erikoiskokeen jälkeen klo 18.40.