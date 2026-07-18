Toyota-tallikaveri Oliver Solberg ihaili Sami Pajarin työn jälkeä Viron MM-rallin 15. erikoiskokeen jälkeen.
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Pajari on dominoinut kisaa Virossa, ja johtaa 25,8 sekunnilla Solbergiin, kun jäljellä on enää lyhyt yleisöerikoiskoe lauantaina ja kaksi pätkää sunnuntaina.
15. erikoiskokeella koettiin jotain uutta: Pajarin 12:n ja Solbergin kahden pohja-ajan jatkeeksi Hyundai-talli sai ensimmäisen ykkösaikansa, kun Thierry Neuville oli nopein.
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Pajari ja Solberg tulivat maaliin tasatahtiin, reilut kaksi sekuntia Neuvilleä hitaampana.
– Samilla on erinomainen tuntuma autoon, ja kun näin käy, auto on todella nopea, Solberg tunnusti 15. pätkän maalissa.