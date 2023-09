Neljä asiaa, joista miehet kokevat seksipaineita – "Suorituspaineet voivat helpottua, kun..."

– Erektio-ongelmista puhutaan enemmän, mutta herkkään siemensyöksyyn liittyvä keskustelu on vähäisempää. Suorituspaineet voivat helpottua, kun seksiin liitetty yhdyntä- ja orgasmikeskeinen ajattelutapa muuttuu avoimempaan suuntaan, kertoo Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen tiedotteessa.

Kumppanin reaktiolla on myös merkitystä.

– Kumppanin kanssa on hyvä keskustella seksihaasteisiin liittyvistä tunteista toista syyllistämättä ja syyllistymättä myös itse. Monipuolista seksuaalista nautintoa voidaan opetella yhdessä ja kokeilla seksissä ennakkoluulottomasti uusia asioita, kertoo Lavikainen.

Peniksen koko mietityttää myös

– Miehen roolimalliin on perinteisesti liitetty ajatus siitä, että mies on aina valmiina ja halukas seksiin, vaikka näin ei todellisuudessa aina ole. Vaikka miehen seksuaalinen haluttomuus on harvinaisempaa kuin naisen, olisi siitä syytä keskustella enemmän normalisoivaan sävyyn miehen omaa ääntä kuullen, Lavikainen muistuttaa.