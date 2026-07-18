MM-finaalissa sunnuntaina Argentiinan kohtaavan Espanjan joukkueen viimeistelyharjoitus jouduttiin perumaan rajuilman takia.
Espanjan joukkueen oli tarkoitus treenata Melanie Lane -harjoituskeskuksessa New Jerseyssä lauantaina, mutta sessio jouduttiin perumaan ukkosmyrskyn takia.
Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa vahvisti, ettei Espanjan joukkueelle ole korvaavaa treeniaikaa. Rajuilma sotki hieman myös Argentiinan harjoituksia, mutta ne saatiin käyntiin New Jerseyn Morristownissa 45 minuuttia aikataulusta myöhässä.
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Espanjan jalkapalloliitto selvitti, että pelaajat harjoittelivat sisätiloissa.
MM-finaali pelataan MetLife-stadionilla New Jerseyssä sunnuntaina. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 22.
Juttua päivitetty klo 20.07: Argentiina pääsi harjoittelemaan, mutta 45 minuuttia aikataulusta myöhässä.