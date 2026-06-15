Eemil ei löydä ruokakaupoista sopivankokoisia kondomeja itselleen.
Suurin osa peruskauppojen myymistä kondomeista on standardin keskimitan mukaisia. Standardimitassa on vain yksi oleellinen ongelma: se ei sovi kaikille.
Tämän tietää myös Eemil, joka ei löydä tavallisesta marketista itselleen tarpeeksi suurta kondomia.
Eemilin mukaan hänen peniksensä on ympärysmitaltaan liki 16 senttimetriä, kun erään laajan brittitutkimuksen mukaan keskivertopenis on erektiossa ympärysmitaltaan 11,66 senttimetriä.
Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa Eemil kertoo havainneensa, etteivät standardeja mitoiltaan noudattavat kondomit ole suunniteltu häntä varten.
Siksi hän joutuukin ostamaan kondominsa seksikaupasta, josta löytyvä toiseksi suurin malli, leveydeltään 69 millimetriä, on Eemilille sopiva.
– Kerran olen vahingossa ostanut kuusnelosia, ja ne tuntuivat vähän siltä, että taisi tulla ostettua väärä koko.
Liian pieni kondomi tuntuu päällä tiukalta ja epämukavalta.