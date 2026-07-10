Poliisi etsii 14-vuotiasta poikaa Espoossa.
Poliisi kertoo etsivänsä Espoossa kadonnutta 14-vuotiasta poikaa.
Poika on 175 cm pitkä ja hänellä on puolipitkät hiukset. Poliisin mukaan hiukset ovat siis pidemmät kuin julkaistussa kuvassa.
Poliisi kertoo, että tyypillisesti hänellä on jalassaan mustan ja sinisen väriset Nike-merkkiset kengät, joissa on sininen Niken logo.
Poika on viimeksi nähty lauantaina 27. kesäkuuta Espoossa. Poliisin mukaan hän saattaa liikkua Saunalahden, Kauklahden tai Lippulaivan kauppakeskuksen alueilla.
Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta.
Poliisi pyytää kaikki havainnot hätänumeroon 112.