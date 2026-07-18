Unkarin presidentti Tamas Sulyok jättää tehtävänsä, uutisoi unkarilainen Index-sivusto.
Sulyok on allekirjoittanut perustuslain lisäyksen, joka päättää hänen virkakautensa heti.
Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, joka päättää Sulyokin virkakauden. Määräaika lakimuutoksen allekirjoittamiseksi oli tänään.
Unkarin tuore pääministeri Peter Magyar vaati pian vaalivoittonsa jälkeen, että Sulyokin on erottava. Magyarin mukaan entistä pääministeriä Viktor Orbania tukenut 70-vuotias Sulyok ei kelpaa virkaan.