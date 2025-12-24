Liiketoiminta ja kehitys

Tutkimuksen mukaan kokeilevia sänkytempauksia kannattaisi viivyttää uudenvuodenaattoon, johon mennessä riski peniksen murtumiin laski merkittävästi. 17-vuotisen tutkimuksen aikana uudenvuoden molemmin puolin tapahtui yhteensä vain 28 tapausta, kun yhteensä 51 jouluisen päivän (17 vuoden aattojen, joulupäivien ja tapaninpäivien) aikana sattui 40 peniksenmurtumaa.

– Jos joka päivä olisi kuin joulu, olisi Saksassa tapahtunut 43 prosenttia enemmän peniksen murtumia vuodesta 2005 lähtien, tutkijat kirjoittivat British Journal of Urology -julkaisussa esitellyn tutkimuksen yhteydessä.

Kaikkiaan 3 421 saksalaismiestä kärsi peniksen murtumasta vuosina 2005–2021, mutta tutkijat havaitsivat, että kivuliaan intiimivamman mahdollisuus kasvoi erityisesti keski-ikäisillä miehillä merkittävästi joulukuun 24. ja joulukuun 26. päivän välisenä aikana.

Jouluseksissä piilee kivulias riski: "Jos joka päivä olisi kuin joulu..."

Pyrgides muistuttaa, että vamman riski kasvaa sellaisissa asennoissa, joissa ei olla suorassa katsekontaktissa kumppanin kanssa, kuten lehmityttö väärinpäin -asennossa. Samaisesta asennosta on varoitettu ennenkin .

Myös muut loma-ajat riskialttiita

Tutkimuksessa todetaan, että tutkijat eivät kehota ketään pidättäytymästä seksistä tällaisina rentoina ajankohtina, mutta kovin villiä seksiä kannattanee rajoittaa. He kuitenkin huomauttavat, että kaiken kaikkiaan peniksen murtumia oli tutkimusajanjaksolla niin vähän, että tuloksia voi pitää lähinnä hypoteesinä.

Usein kyseessä on juuri yhdynnässä syntyvä vamma, joka aiheutuu peniksen taittumisesta häpyliitosta vasten. Murtuman tunnistaa korvinkuultavasta rusahduksesta, kivusta, turvotuksesta ja erektion pikaisesta lopahtamisesta. Murtunut penis usein muistuttaa munakoisoa väriltään. Vamma voi usein vaikuttaa miehen kykyyn virtsata ja vaatiikin sairaalakäyntiä ja kirurgista toimenpidettä, jotta pidempiaikaisilta ongelmilta vältytään.