Vaikka penis voi aiheuttaa kantajalleen suurtakin epävarmuutta, ei siihen välttämättä liity samanlaista kehorauhaa kuin ihmiskehon muihin osiin.
Kookas penis ei ole kantajalleen pelkkä ilon aihe. Muun muassa Mike, Juhani ja Micael kertovat tuoreessa Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa suureen penikseen liittyvistä haasteista.
Juhani esimerkiksi kertoo suuren peniksensä vuoksi joutuvansa toisinaan turvautumaan erektiolääkkeisiin.
– Saattaa tullakin nopeasti, mutta erektio myös voi hävitä nopeasti. Kuitenkin kun on isompi penis, niin se vaatii sitä verta enemmän, Juhani pohtii.
Mike puolestaan kertoo, että hänellä on vaikeuksia sopivien työvaatteiden löytämisessä. Normaalikokoisten työhousujen etumus kiristää, ja näky voi aiheuttaa väärinkäsityksiä.
Mike esittelee dokumentissa, miltä työhousut näyttävät hänen yllään.MTV
– Siinä vaan miettii aina sitä, että mitä asiakas ajattelee, Mike sanoo.
Myös Micael miettii, mitä muut ajattelevat. Kuntosalilla hän pelkää, että college-shortseissa pullottava etumus saatetaan sekoittaa erektioon.
– Joskus saattaa tulla mieleen, että toivottavasti kukaan ei kuvittele, että mä jossain erektiossa täällä pyörin tai olen joku pervoilija.