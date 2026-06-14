– Joskus saattaa tulla mieleen, että toivottavasti kukaan ei kuvittele, että mä jossain erektiossa täällä pyörin tai olen joku pervoilija.

– Saattaa tullakin nopeasti, mutta erektio myös voi hävitä nopeasti. Kuitenkin kun on isompi penis, niin se vaatii sitä verta enemmän, Juhani pohtii.

Kookas penis ei ole kantajalleen pelkkä ilon aihe. Muun muassa Mike, Juhani ja Micael kertovat tuoreessa Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa suureen penikseen liittyvistä haasteista.

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– Se on tavallaan läsnä joka päivä, kun valitset vaatteita tai etsit vaatteita ja olet ihmisten ilmoilla. Tavallaan pieneltä kuulostava ongelma voi olla itselle tosi iso, Siljoranta kertoo dokumentissa.

"Vaikuttaa kaikkeen"

Oma penis voi aiheuttaa monin eri tavoin epävarmuutta ja ahdistusta. Muutaman vuoden takaiseen Facebookin Miestenhuoneella järjestettyyn kyselyyn vastanneista 50 prosentilla oli penikseen liittyviä epävarmuuksia, joista suurin osa liittyi peniksen kokoon ja muotoon.

Poikkeuksellisen avoimessa dokumentissa suomalaismiehet kertovat elämästään ison peniksen kanssa. Seksivaikeuksia, sopimattomia kondomeja ja vaatteita, häpeää ja pelkoa kiusaamisesta.

"Kyllähän se vaikuttaa kaikkeen"

– Se on voinut mennä itsetuntoon, omanarvontuntoon, vaikuttaa siihen kehonkuvaan. Seksuaalisuus on sitä syvintä osaa meissä. Kyllähän se vaikuttaa kaikkeen siihen, miten me näemme itsemme ja oma kehomme, Essi Siljoranta kertoo.

– Mihin muuhun liittyy niin paljon sellaisia uskomuksia ja asenteita ja tavallaan sellaisia positiiviseksi miellettyjä asioita? Mutta eihän se suuri peniksen koko kerro mitään terveydentilasta tai toiminnallisuudesta tai edes siitä seksuaalisesta halusta, Siljoranta muistuttaa.