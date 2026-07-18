Raju ukkonen on riepottanut Tamperetta tänään lauantaina.
Tampereen seudulla on tapahtunut lauantaina useita onnettomuuksia kovan sateen ja ukkosen takia.
Pelastuslaitos sai viiden jälkeen iltapäivällä hälytyksen Tampereen Tuomiokirkonkadulle, jossa ortodoksiseen kirkkoon oli iskenyt salama ja kirkossa oli havaittu palon merkkejä.
Paikalle lähti pelastuslaitokselta 20 yksikköä.
Ortodoksisen kirkon vahtimestari Mika Kangasaho kertoi Helsingin Sanomille, että salama oli iskenyt kirkkoon kesken kaste- ja vihkitilaisuuden.
– Kaikki säikähtivät kovaa ääntä ja kattokruunut lakkasivat toimimasta, Kangasaho kertoi.
Hänen mukaansa toimitukset saatiin viedyksi normaalisti loppuun, eikä kirkossa tuntunut savun hajua. Myöhemmin sivulliset huomasivat, että kirkon kellotornista nousi savua. Kangasaho hälytti pelastuslaitoksen paikalle.
Päivystävä päällikkö Sami Niittyniemi kertoi MTV Uutisille kello puoli seitsemän aikoihin alkuillasta, että salama oli iskenyt kirkon korkeimpaan torniin ja aiheuttanut kytöpalon.
– Kirkon tornista tulee edelleen vaaleaa savua. Koska tornin kärki on hankalasti saavutettavissa, meidän omat nostolaitteemme eivät saavuta sitä turvallisesti. Pelastuslaitos tilasi kohteeseen korkean puominosturin, jolla päästään käsiksi tornin huippuun ulkopuolelta ja voimme purkaa kupolia. Siten varmistetaan mahdollisen palon sammuminen.
– Totta kai kirkon torneissa on maaduttimet, mutta salama on nyt juuri sellaiseen kohtaan sopivasti osunut, että jokin puurakenne on ottanut itseensä niin sanotusti.
Niittymäki kertoo, että kirkon sisällä palohenkilöstö varmistaa sen, että tuli ei leviä alaspäin.