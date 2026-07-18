Sami Pajari ehti hetken aikaa jo pelätä pahinta Viron MM-rallin 14. erikoiskokeen tuoksinassa.
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Pajari on pyyhkinyt muilla lattiaa Virossa, ja johtaa kisaa 25 sekunnin erolla, kun kisaa on jäljellä neljä erikoiskoetta. Uran avausvoitto on siis erittäin lähellä.
Tämä oli pyyhkiytyä romukoppaan, kun Pajari kolautti kiveen vasemmalle kääntyvässä mutkassa 14. pätkällä. Suomalaiselta pääsi välittömästi painokelvotonta tekstiä auton sisällä.
MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa kutsui tilannetta "isoksi vaaranpaikaksi".
– Me melkein spinnasimme erittäin hitaassa mutkassa. Osuimme johonkin. Olisi ollut tyhmää pilata ralli tuolla tavalla, Pajari totesi maalissa.
– Autoa on edelleen hyvä ajaa.