Pääministeri Orpo kommentoi Garden Helsinki -kohua Instagramissa toteamalla, että päätös tehtiin poliittisena linjauksena ja eteni virkavalmisteluun ilman mitään hämärää.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on julkaissut Instagram-päivityksen liittyen Garden Helsinki -kohuun.

Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi.

Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Tiistaina äänestetään todennäköisesti pääministeri Petteri Orpon (kok.) luottamuksesta.

Orpo kirjoittaa, että hallitus teki 15 kuukautta sitten ehdollisen päätöksen tuesta Helsingin suurelle areenahankkeelle. Sen tavoitteena oli hänen mukaansa saada liikkeelle suuri rakennusprojekti ja luoda pysyvää vetovoimaa pääkaupungille sekä kansainväliset mitat täyttävä kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakeskus.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Euroakaan ei ole maksettu eikä makseta, jos hanke ei toteudu ja hallituksen tavoitteet toteudu.