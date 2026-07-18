Mercedeksen italialaiskuljettaja Kimi Antonelli on napannut paalupaikan formula ykkösten Belgian osakilpailuun.

Antonelli oli aika-ajojen nopein ennen toiseksi ajanutta Red Bullin hollantilaista Max Verstappenia. Kaksikon ero oli reilut 0,3 sekuntia.

Alkukaudella viiden kisan voittosuoran rakentanut ja MM-sarjaa johtavan Antonellin viime kilpailut ovat olleet vaikeita, joten onnistuminen Spassa tuli oivaan paikkaan.

McLarenin Lando Norris oli aika-ajojen kolmas, mutta kymmenen lähtöruudun rangaistus rasittaa brittikuljettajaa. Näinpä Mercedeksen George Russell nousee kolmanteen ruutuun ja saa vierelleen Ferrarin Charles Leclercin.

Mercedes-kuskien vertailu meni tylyllä tavalla Antonellille: Russell hävisi 19-vuotiaalle tiimikaverilleen 0,508 sekuntia.

Cadillacin suomalaiskonkari Valtteri Bottas jatkoi tutuilla jämäsijoilla ja oli 17:s kolmansissa harjoituksissa. Aika-ajossa hän jäi ensimmäiseen vaiheeseen ja oli 19:s.