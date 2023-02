Tutkija huolissaan miesten penisten kasvamisesta – näin paljon keskipituus on muuttunut 29 vuodessa

Tuore tutkimuskatsaus paljastaa, että miesten penisten keskipituus erektiossa on kasvanut viimeisten 29 vuoden aikana. Vaikka havainto tuskin huolestuttaa miehiä, ei kyseessä ole välttämättä hyvä asia, kertoo New York Post .

"Jotain voimakasta on tapahtumasta"

The World Journal of Men's Health -julkaisussa esitelty, Stanfordin yliopiston tutkimus analysoi dataa 75 tutkimuksesta, jotka sisälsivät tietoa yli 55 000 miehestä vuosien 1942–2021 välillä. Tutkijat keskittyivät erektiossa olevien penisten pituuksiin ja havaitsivat, että penisten keskipituus oli vuosina 1992–2021 eli 29 vuodessa kasvanut 24 prosenttia 15,24 senttimetriin, ja trendi oli sama ympäri maailman. Tulos ei ollut tutkijoiden odotusten mukainen, sillä esimerkiksi sperman laadussa ja testosteronitasoissa on havaittu heikentymistä vuosien mittaan.