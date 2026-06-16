Seksologi peräänkuuluttaa kommunikaatiota.

Tabut ja harhaluulot miesten seksuaalisuuteen liittyen olivat syynissä Huomenta Suomessa maanantaina.

Kliininen seksologi Roni Grinberg tapaa vastaanotollaan potilaita, joilla on kehonkuvaan liittyviä ongelmia. Myös erektioon liittyvät seikat voivat kaivata asiantuntijan näkemystä.

– Erektio ei ole toivotunlainen, kesto ei ole riittävän pitkä tai muuta vastaavaa, Grinberg kuvailee potilaiden haasteita.

Useimmiten ongelmiin löytyy ratkaisu.

– RIippuu tietysti vähän siitä ongelman syvyydestä ja siitä, missä vaiheessa tullaan [vastaanotolle].

Jos ongelma on erektiohäiriö, potilas voidaan uudelleenohjata lääkärin pakeilla hakemaan tai muokkaamaan lääkitystä.

Oman pään sisällä tapahtuvia asioita pystytään puolestaan muokkaamaan terapian ja kliinisen seksologian avulla.

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Näistä asioista pitäisi keskustella enemmän

Tuoreessa Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa suomalaismiehet avautuvat kookkaan peniksen mukanaan tuomista arjen haasteista.

Millaisista asioista tai myyteistä miesten seksuaalisuuteen liittyen kliininen seksologi toivoisi, että puhuttaisiin enemmän?

– Koetaan, että mies aina haluaa seksiä, mies on aina valmis siihen seksiin – nämä ovat yksi sellainen iso asia, sellainen oletusarvo, mikä meillä tässä yhteiskunnassa on tai miestenkin keskuudessa, Grinberg kertoo yleisestä harhaluulosta.