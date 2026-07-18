Mies puukotti iäkkään naisen hengiltä Helsingin Kontulassa lauantaina.

Mies puukotti noin 80-vuotiasta naista Helsingin Kontulassa lauantai-iltapäivänä. Nainen kuoli saamiinsa vammoihin.

Poliisi tutkii puukotusta alustavasti rikosnimikkeellä tappo. Poliisin alustavien tietojen mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

MTV Uutiset kävi tapahtumapaikalla selvittämässä, millaisia ajatuksia tapaus herättää alueen asukkaissa.

Anne Koskinen pitää tapahtunutta ikävänä.

– Erittäin ikävä mieli, kun vanhus kuolee tällä tavalla, hän sanoo.

Hän kertoo, että tapahtunut vaikuttaa jonkin verran turvallisuuden tunteeseen.

– Ehkä hieman vaikuttaa asenteisiin ja ylipäätään siihen, miten liikkuu, Koskinen kertoo

Tapahtunut järkyttää Kontulassa myös yli 50 vuotta asunutta Margot Apilaista.

– Tosi kamalaa, hän sanoo.

Apilainen kuitenkin lisää, että Kontula on ihana paikka asua.

– Eikä Kontulaa voi verrata tähän ostariin, Apilainen sanoo.

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