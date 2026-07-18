Helsingin Jalkapalloklubi nappasi Veikkausliigassa 2–1-kotivoiton Vaasan Palloseurasta.

HJK meni tuoreen hankintansa Santeri Haaralan laukauksella johtoon avauspuoliajan lopussa. Toisella jaksolla Simon Lindholm laukoi VPS:n tasoihin ja Teemu Pukki viimeisteli rangaistuspotkusta 2–1-loppunumerot.

HJK on sarjataulukossa viidentenä ja viime aikoina vahvasti pelannut VPS kolmantena ennen lauantain muita otteluita.



Ennen lauantain kamppailua VPS oli kerännyt kuudesta tuoreimmasta liigaottelustaan neljä voittoa ja kaksi tasatulosta.

AC Oulu isännöi myöhemmin tänään Gnistania ja SJK KuPSia.

