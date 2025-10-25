



Voimakas orgasmi ilman erektiota – harva tietää, miten se on mahdollista 10:47 Mistä tietää, että seksiä on liian vähän? Miten erektio-ongelmaa voi hoitaa lääkkeiden ohella? Katso koko keskustelu! Julkaistu 52 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Seksologi muistuttaa, että erektiovaivat voivat iskeä missä iässä tahansa. Erektiohäiriödiagnoosien määrä on kasvanut koko Suomessa. Esimerkiksi Eroxonin Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta ilmenee, että 37 prosentilla yli 18-vuotiaista suomalaismiehistä on kokemusta erektiohäiriöstä. Erektiohäiriö onkin yleinen, iän myötä yleistyvä vaiva. Seksologi Joonas Pesonen muistuttaa kuitenkin, että erektiovaivat eivät suinkaan ole vain ikääntyneiden ongelma. – Todellisuudessa erektiohaasteet eivät katso ikää, ne ovat vain tosi erityyppisiä ne syyt, jotka siellä ovat, kuin mitä tulee sitten ikääntymisen mukana, Pesonen selitti Huomenta Suomen haastattelussa. Lue myös: Erektiohäiriö voi pahimmillaan aiheuttaa jopa työkyvyttömyyttä: "Olen nähnyt sadoittain sellaisia potilaita" Millaiset syyt sitten aiheuttavat nuoremmille miehille ongelmia erektion kanssa? Pesonen mainitsee esimerkiksi kokemattomuuden ja suorituspaineet.





Monella miehellä voi olla käsitys, että miehen tulee olla jatkuvasti valmiina seksiin, ja "mies tietää, mitä tekee".

– Ja tämä on ennemminkin meidän miesten mielessä oleva asia kuin että joku ulkopuolinen – joku nainen – meiltä odottaisi sitä. Mutta paineet saattavatkin kasaantua niin suuriksi, ettei vain pystytä suorittamaan.

– Penis on tosi viisas elin myöskin, ja se kyllä kertoo, että oletko valmis harrastamaan seksiä vai et.

Pesonen muistuttaa, että asiaa auttaisi, jos seksin ja seksuaalisuuden voisi nähdä muuna kuin erektiona ja peniksen kautta.

– On hyvä muistaa, että erektio on luksustuote, se ei ole mikään itsestäänselvyys.

Huomattavasti voimakkaampi orgasmi?

Jos erektio ei toimi, on hyvä pitää mielessä, että nautintoa voi ja kannattaa etsiä muilla tavoin.

– Harva tietää, että mies voi saada orgasmin ja ejakulaation ilman, että ollaan missään tekemisissä peniksen kanssa.

– Jos laajennetaan käsitystä erogeenisestä alueista, eturauhanenhan on yksi sellainen, josta moni kertoo saavansa huomattavasti voimakkaamman orgasmin kuin perinteisesti peniksen kautta, Pesonen sanoo.

Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2024.

